Две леди: Наталья Водянова в юбке плиссе и шифоновой блузке запечатлелась с Ольгой Слуцкер

Наталья Водянова живет в Париже. Она уже почти 0 лет счастлива в отношения с бизнесменом Антуаном Арно, но лишь минувшей осенью они сыграли свадьбу. У девушки есть трое наследников от первого брака, а также два сына от нынешнего избранника. При этом она успешно совмещает работу и материнство. Поклонники не перестают удивляться тому, как она все успевает, и еще всегда безупречно выглядит.

Несмотря на то, что Водянова находится далеко от родных и многих друзей, она ни про кого не забывает. На днях она поздравила Ренату Литвинову с днем рождения. А теперь девушка не забыла написать теплые слова Ольге Слуцкер. Она опубликовала фото со встречи с бизнесвумен, на которой они пьют кофе. Наталья предстала в кадре в пышной черной юбке плиссе и белой блузке из тонкой ткани. Объемная сумка и кеды дополняли ее лук.

«Это солнце и суперженщина Ольга Слуцкер! Ей выпала честь принимать у себя Всемирные игры, которые скоро начнутся. С днем рождения и продолжайте нас вдохновлять», — написала звезда.

Поклонники были восхищены такими словами и присоединились к поздравлениям. В этот день Водянова отправилась давать интервью. При этом она принарядилась в наряд Ульяны Сергеенко. А вот Слуцкер была в Москве. Ее поздравила с воздушными шарами Ксения Собчак и Константин Богомолов.

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