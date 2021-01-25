Принарядилась: Барановская в комбинезоне дымчатого цвета и пушистом полушубке вышла в свет

Юлия Барановская не скрывает, что любит хорошо выглядеть. После расставания с Андреем Аршавиным ей пришлось искать работу. Она успешно построила карьеру на телевидении. Теперь девушку регулярно приглашают вести концерты и премии. Она также часто трудится на фестивале «Жара» и тепло общается с организатором музыкального мероприятия Эмином Агаларовым. Для появления на публике телеведущая всегда выбирает элегантные образы.

Многодетная мама обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать. Она носит не только вечерние платья, но и более сдержанные наряды. Так, на минувших выходных Юлия не усидела дома и отправилась на вечеринку. Она пришла в ресторан, чтобы поздравить друга с днем рождения. Примечательно, что для этого девушка заглянула в салон красоты и сделала модные афро-кудри. Она облачилась в дымчатый комбинезон и серебристые туфли-лодочки. Полушубок из пушистого натурального меха дополнил ее лук.

Барановская покрасовалась перед камерой. Она осталась довольна преображением. Девушка на вечеринке выглядела элегантно. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и тонкие щиколотки. Телеведущая выглядела нарядно, а необычная прическа придала ее образу игривости и женственности.

«Вечер обещает быть огненным», — хвасталась она.

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