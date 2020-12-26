«Моя блистательная»: Барановская в серебристом платье и длинной шубе посетила светский раут

Юлия Барановская уже долгое время сама воспитывает троих детей. После расставания с Андреем Аршавиным девушка построила карьеру на телевидении. По словам знаменитости, она просто отправила заявку на кастинг и ее выбрали ведущей. Теперь Бывшая возлюбленная футболиста ведет несколько передач, а также выступает экспертом ну шоу «Модный приговор». При этом она успевает уделять внимание детям и регулярно ездить на отдых.

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Не так давно Юлия побывала на премии «Золотой граммофон», а также съездила в гости к коллеге — Александру Гордону. Очередные выходные девушка снова предпочла провести вне дома. Она отправилась на светский раут в закрытый клуб. Телеведущая облачилась в серебристое платье с люрексом и свитер серого оттенка с широким воротом. Наряд она дополнила ботинка на массивной подошве и длинной шубе из натурального меха норки.

«Моя блистательная», — восхитилась девушкой ее подруга Ирина Новицкая.

С собой Барановская привела младшего сына Арсения. Восьмилетний мальчик позировал с мамой у зеркала. Потом девушка прошла в зал, где насладилась общением с подругами и живой музыкой. Многие поклонники отметили, как хорошо выглядит молодая мама. К слову, с наступлением зимы многие звезды стали носить шубы от Полины Гагариной до Анастасии Волочковой.

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