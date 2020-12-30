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«Никто почти не умеет»: Боня рассказала, как правильно красить губы красной помадой

Телеведущая записала пояснительный ролик, который опубликовала в Instagram.

«Никто почти не умеет»: Боня рассказала, как правильно красить губы красной помадой
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Недавно Виктория Боня с большим размахом отметила свой день рождения. По случаю своего 41-летия телеведущая устроила вечеринку в Дубае, а после  собрала звездных гостей в одном из пафосных ресторанов Москвы. Теперь же она решила вновь работать над собственным  контентом. Боню возмутило, что многие девушки не могут наносить мейкап.

«На кого не посмотрю, ну никто почти не умеет правильно красить губы яркими помадами!» — написала Боня.

Для достижения нужного эффекта Боня предлагает использовать карандаш для губ, который необходимо наносить в определенном порядке.

Напомним, Викторию неоднократно подозревали в романе с теннисистом Маратом Сафиным. Слухи подогревает и сама телеведущая, публикуя со спортсменом фото и видео. Но при этом утверждает, что их связывает только дружба.

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