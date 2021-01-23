62-летняя Марина Юдашкина в платье в пол похвасталась осиной талией на фотосессии

Марина Юдашкина не скрывает, что счастлива в браке с Валентином Юдашкиным. Недавно они отметили годовщину отношений. Влюбленные вместе уже 33 года. 62-летняя избранница маэстро часто посещает светские рауты. Она носит элегантные наряды, созданные руками ее мужа. Поклонники восхищаются тем, как выглядит бизнесвумен. Она обладает моложавым видом и стройной фигурой.

На днях Марина делилась кадрами, на которых гуляла с мужем в кремовой шубе. Она всегда отличалась элегантностью, поэтому даже зимой находит способы, чтобы выглядеть стильно. А теперь избранница Юдашкина опубликовала кадры с бэкстейджа модной фотосессии. Юдашкина позировала в черном лаконичном платье в пол. Наряд подчеркнул ее осиную талию. Женщина распустила волосы и сделала неброский макияж.

«Между кухней и столярными работами», — отметила звезда.

Жена Юдашкина в последнее время часто показывает, как готовит пироги и другие блюда. Она даже своими руками сделала стол. Поклонников в очередной раз Марина восхитила своей красотой. «Стильно», — заявила певица Зара. «Красивая женщина!», «Очаровательна», «Вам очень к лицу этот образ», «Восхитительно», «Это ослепительно», «Прекрасная классика», «Вы обворожительны, а какая талия», — прокомментировали пост подписчики.

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