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«На работу как на праздник»: Юдашкина вслед за Климовой и Захаровой отдала предпочтение шубе из дорогого меха

Уже 6 января бизнесвумен принялась за работу.

«На работу как на праздник»: Юдашкина вслед за Климовой и Захаровой отдала предпочтение шубе из дорогого меха
Марина Юдашкина. Фото: instagram.com/marinayudashkina

Накануне нового года Марина Юдашкина побывала в Нью-Йорке, а праздник решила встречать в Москве. В компании своего мужа-кутюрье Валентина Юдашкина она была замечена на вечеринке в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Новогодние каникулы женщина решила подсократить и уже 6 января вышла на работу. В дом моды Валентина Юдашкина она пришла в шубе из дорогого меха длины миди. Снимками поделилась в своем Instagram. В подобных нарядах ранее были замечены актрисы Екатерина Климова и Елена Захарова.

«На работу, как на праздник», — написала Юдашкина.

Напомним, что 62-летняя блондинка более 30 лет живет в браке с Валентином Юдашкиным. Они вырастили единственную дочь Галину. Пять лет назад девушка вышла замуж за бизнесмена и уже подарила родителям двух внуков.

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