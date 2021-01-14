Со вкусом: 62-летняя Марина Юдашкина отметилась в песочной парке с мехом и зауженных брюках

Валентин Юдашкин недавно побывал в гостях у Александра Буйнова. Модельер новогодние каникулы провел насыщенно, увидевшись с друзьями. Вернулась к праздникам из США и его жена Марина Юдашкина. Она с радостью отметила наступление 2021 году в замке Аллы Пугачевой. Они дружат много лет, и на многое их вкусы совпадают. Светская львица тоже любит готовить и создавать дома уют, а также следит за тенденциями в моде.

Накануне 62-летняя Марина решила выйти на прогулку. Она насладилась снежной погодой и показала новый аутфит. Жена модельера облачилась в новую парку оверсайз песочного цвета с мехом кролика. Наряд дополнили узкие брюки в тон и бархатные ботильоны. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и загорелую кожу. Юдашкина вытянула силуэт за счет стиля монохром и телесного оттенка обуви. Этот прием давно известен стилистам.

«Смотри, как падают снежинки! Кружась игриво на ветру! Как будто белые пушинки танцуют в парах на лету. Сказать по правде, я не знаю — как это можно не любить!» — написала звезда.

Поклонники 62-летней Марины давно не видели столь лаконичного образа в ее гардеробе. Многие осыпали светскую львицу комплиментами. «Невероятная красавица», «Очень вам идет этот цвет! И снежинки тоже, хорошего дня!», «Наряд шикарный, безумно со вкусом. Хотя… Красивая женщина, красива во всем!», «Вообще супер!!! Красотка!!! Модно, стильно», — прокомментировали пост подписчики.

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