«Ох, уж эти ноги!»: Анна Заворотнюк в платье-комбинации покорила сердца поклонников

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк запечатлелась в черном шелковом наряде и туфлях на высоком каблуке вслед за невесткой Орбакайте. Как и модель Алена Краснова, Анна Заворотнюк обожает насыщенный черный и платья-комбинации. Фотографиями нового образа знаменитость поделилась на своей странице в сети.

Заворотнюк позировала в домашней обстановке, сидя на белоснежной простыне. В кадре Анна продемонстрировала элегантные позы. Напомним, что девушка является профессиональной моделью. Поэтому Заворотнюк не понаслышке знает, как важен правильный ракурс для удачного снимка.

Бывшая девушка Егора Крида облачилась в черное платье с открытым плечами длины миди. Как и Алена Краснова, Заворотнюк сделала чувственные снимки. Сексуальный образ создали высокая шпилька, серьги с крупными камнями и оголенные плечи.

Поклонникам также понравился блестящий оттенок на загорелой коже Анны. Фанаты знаменитости остались в восторге от аутфита Заворотнюк.

«Обалденная фигура, огонь! Девочки берите пример с Анюты», «Анна, очень красивые ножки и педикюр», «Ох уж эти ноги, восторг!».

Смотрите также: