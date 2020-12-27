«Тепло и уютно»: Анна Заворотнюк поддержала тренд на вязаные костюмы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк считает себя настоящим экспертом моды. Девушка часто публикует свои варианты актуальных образов, а также делится видеороликами создания идеального макияжа. Недавно на личной странице Анны Заворотнюк появилась новая фотография. На ней девушка предстала в молочной куртке и вязаном костюме кофейного цвета.

Отметим, что такая вариация трикотажных вещей действительно пользуется популярностью уже не первый сезон. Многие российские знаменитости отдают предпочтение практичности этого предмета гардероба. Ранее в вязаном костюме выходили в свет Вера Брежнева, Татьяна Навка, Алсу и другие.

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Бывшая девушка исполнителя Егора Крида тоже не осталась равнодушна к трикотажу.

«Все замерло в ожидании Нового года. Морозы уже настигли столицу, а мне тепло и уютно в костюме», — подчеркнула Анна.

Отметим, что в вязаном костюме Заворотнюк отправилась выбирать туфли к Новому году. В одном из самых известных обувных бутиков знаменитость остановилась на трех вариантах.

Первые представляли собой полусапожки, усыпанные стразами.

Второй вариант — черные туфли с открытым мысом.

У последней модели в качестве украшений вместо страз были пушистые перья.

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