В стиле нуар: невестка Орбакайте в платье-комбинации устроила черно-белую фотосессию в лифте

Старший сын Кристины Орбакайте, 29-летний Никита Пресняков уже несколько лет женат на 23-летней модели Алене Красновой. Девушка востребована в фэшн-индустрии и очень часто приглашается на различные съемки. Она обожает фотографироваться, и нередко устраивает хоум-фото, примеряя самые разные образы.

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Новые снимки, которыми поделилась Краснова в микроблоге, сделаны в стиле нуар. Девушка, облачившись в черное платье-комбинацию длины мини, устроила фотосессию в лифте, засветив длинные стройные ноги.

«Пятничное настроение», — подписала снимки модель.

Кстати, невестка Орбакайте знает толк в черном – цвет элегантности и роскоши является одним из любимых у модели. Ее очень часто можно заметить в нарядах этого оттенка. Новый лифтолук Красновой подписчики тоже оценили: «Огонь», «Алена!!!», «Вау».

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