«Краше не бывает уже!»: Ирина Пегова в роскошной норковой шубе предстала в театре

Актриса не только в изысканном образе играет возлюбленную генерала в спектакле «Бег», но в обычной жизни носит меха.

Ирина Пегова всегда отличалась пышными формами. Однако это не помешало ей добиться успела в кино. Более того, девушка не раз доказала, что внешность не главное, так как просто важно правильно себя подавать. Актриса выигрывала шоу «Танцы со звездами», а в минувшем году она покорила судей проекта «Ледниковый период» и дошла до финала.

Не так давно Ирина сыграла в небольшом ролике с Дмитрием Нагиевым. Также ей удалось поработать с Сергеем Буруновым. Примечательно, что даже в новогодние каникулы она не сидела без дела. А 19 января она приехала в театр и поделилась кадрами из гримерки. В спектакле «Бег» по пьесе Михаила Булгакова она играет возлюбленную генерала Григория Чарноты Люську. Пегова нарядилась в роскошное меховое манто со шлейфом из норки и украсила уши сережками с каменьями. Гримеры сделали ей макияж и укладку.

«Краше не бывает уже! Пока Мишка Пореченков с Игорем Верником играет на сцене, некоторые прихорашиваются», — заметила она.

Как оказалось, меха артистка носит не только для образа, но и в обычной жизни. Отработав, Ирина поделилась кадром, на котором уже позировала в фойе в норковой шубе удобной длины ниже колен. Наряд дополнили ботинки и платок, повязанный на голове.

«После спектакля», — пояснила она.

Многие поклонники поразились грациозности актрисы. Некоторые отметили, что образ в русском стиле ей идет. «Тут прям Ирина Алферова», «Ой, я подумала Алферова в начале. Иринка, какая вы красота», «Русская красавица! Такие только в Выксе и окрестностях родятся», «Шикарная, но ботинки сменить на сапожки и перчатки и чудо какая, помимо красивая, еще и стильная», — прокомментировали пост подписчики.

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