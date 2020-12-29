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Постройневшая Ирина Пегова в юбке-футляре и приталенном жакете увиделась с Дмитрием Нагиевым

Актрисе довелось стать проводницей в поезде, а также примерить наряд Снегурочки.

Постройневшая Ирина Пегова в юбке-футляре и приталенном жакете увиделась с Дмитрием Нагиевым
Ирина Пегова. Фото: Globallookpress.com

Ирина Пегова не скрывает, что ей нравится перевоплощаться в разных персонажей. В этом году она приняла участие в шоу «Ледниковый период» и даже дошла до финала. Каждое ее выступление было мини-спектаклем, что восхищало членов жюри. При этом она успевала ездить на съемки и выступать в театре. Не так давно артистка добралась до родного города Выкса. Там она насладилась отдыхом в кругу родных.

Как оказалось, ранее Ирина приняла участие в съемках короткого фильма. Она перевоплотилась в проводницу. В юбке-футляре и приталенном жакете актриса предстала перед Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым.

«Как вам проводник?» — спросила звезда.

Поклонники восхитились тем, как похудела девушка. Многие одарили ее комплиментами. «Красотка-стройняшка! Высший класс!», «Ирина, вы и роль проводницы сыграли бесподобно, и роль Снегурочки вам так сильно подходит», «Выглядите сногсшибательно», «Прям, похудела здорово, молодец», «Очень идет такой образ», — прокомментировали пост подписчики.

Ирина Пегова, Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов. Фото: кадр из фильма «РЖД в канун Нового года»
Ирина Пегова предстала в образе Снегурочки. Фото: кадр из фильма «РЖД в канун Нового года»

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