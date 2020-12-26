«Прогулочка на час»: Пегова в шерстяном пальто с подросшей дочкой прошлась по зимнему лесу

Актриса после насыщенных будней устроила себе отдых в подмосковной детокс-клинике. Она проводит время с наследницей.

Ирина Пегова привыкла много работать. Актриса не скрывает, что ей нравится пробовать свои силы в разных сферах. Ранее девушка уже доказала, что прекрасно танцует, победив на шоу «Танцы со звездами». А в этом году она приняла участие в проекте «Ледниковый период». На ледовой арене звезда выступала с Алексеем Тихоновым. Несмотря на нестандартную фигуру, артистке удалось дойти до финала.

В декабре у Ирины появилось свободное время. Она была рада отдохнуть, поэтому сначала съездила в родную Выксу, а на днях актриса приехала в подмосковную детокс-клинику. Девушка не скрывает, что собирается похудеть. Пока она прошла обследования, сменила рацион питания и теперь проводит время с дочкой Татьяной. 14-летняя девочка прекрасно ладит с мамой. Пегова теперь при каждом удобном случае гуляет с наследницей по заснеженному лесу.

Накануне она отправилась в лес в сером пальто из шерсти с меховым капюшоном и вязаной шапке винного цвета. Артистка отказалась от макияжа. А вот Татьяна была в дутом черном пуховике.

«Кто-то устал. Полтора километра прошел по зимнему лесу и устал», — стала подтрунивать над дочкой звезда.

Примечательно, что на следующий день после массажа и разных процедур они снова отправились на прогулку. На этот раз Ирина надела желтый пуховик с поясом, а волосы она заплела в косы. Вместе с наследницей актриса сделала несколько фото на память.

«Красотки, хорошего отдыха», «Красавицы с наступающим!», «Чудо лесное», «Какие родные, молодые», «Душа радуется глядя на вас», «Прогулка в зимнем лесу! Мммм! Наслаждение!», «Вы классные», «Идеальные девочки», — прокомментировали пост подписчики.

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