«Как же круто»: постройневшая Лариса Долина в приталенном костюме спела на репетиции

Лариса Долина обладает огромным количеством премий в области музыки. Она является одной из самых популярных джазовых певицы и выступала на знаменитых мировых сценах. В последние годы артистка также обучает студентов, активно участвует в телепроектах и выступает на фестивалях. К тому же, 65-летняя звезда всегда старается следить за внешностью. Одно время ей удавалось похудеть, но в этом году поклонники заметили, что дива преобразилась, еще когда она посетила «Детскую новую волну».

Громким успехом Долиной стало участие в мюзикле «Суини Тодд» в Театре на Таганке. Похоже, что она намерена и дальше радовать поклонников своим участие в постановках Алексея Франдетти. Накануне режиссер поделился кадрами с репетиции, где артистка предстала в сером костюме. Брюки-дудочки и приталенный жакет подчеркнули ее постройневшую фигуру. Лариса Александровна пела в почти пустом зале.

«Что то будет», — заинтриговал Алексей. «Как же круто, когда такие артисты, как Лариса Александровна, поддерживают даже самые безумные мои идеи», — добавил он.

А вот пользователи Сети восхитились не только вокалом певицы, но и тем, в какой она находится форме. Долиной не так давно исполнилось 65 лет, но она выглядит моложе многих своих сверстниц. «Очень красивая», «Она просто богиня», «Ее обожаю слушать», «Выдающаяся артистка», «Стройняшка стала», «Восхищает, как ни крути», — стали обсуждать кадры в Сети.

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