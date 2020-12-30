«Голубой огонек»: Лариса Долина в платье-халате с пайетками спела с Александром Панайотовым

Лариса Долина обычно редко появляется на публике. В этом году карантин артистка провела с родными на даче. При этом она не переставала работать. Женщина давала онлайн уроки студентам, а осенью она вернулась к концертам. Певица появилась на разных фестивалях, а также снялась в «Детской новой волне». Если многие звезды поправились, когда сидели дома, но Лариса Александровна напротив — постройнела.

Недавно певица удивила поклонников своей фигурой, когда появилась в кожаном платье-жакете на шоу «Вечерний Ургант». А вот на красных дорожках она не раз позировала в платьях с акцентом на декольте. Как оказалось, для съемок в «Голубом огоньке» в этом году артистка выбрала два женственных образа. На сцене она появилась в платье-халате с пайетками в пол. Наряд с красивой линией декольте она дополнила туфлями и алой помадой.

Долина выступила с Александром Панайотовым, что обрадовало ее фанатов. Вторым образом звезды стало мятное платье с эффектом мерцания. В сочетании с колье и эффектным макияжем лук получился завершенным и нежным.

Смотрите также: