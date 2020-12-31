Федорова и Долина появилась в новогоднем выпуске шоу «Маска»

Артисты подготовили яркие номера для главной ночи в году.

31 декабря в 2020 году, кажется, все ждали с нетерпением. Так как уходящий год запомнился многим кризисом и неожиданным возникновением пандемии коронавируса, даже звезды стали мечтать, чтобы в мире вновь настала гармония. Несмотря на сложные условия с массой ограничений, ради зрителей были проведены праздничные съемки. На канале НТВ покажут «Квартирник у Маргулиса», где выступила Лариса Долина.

А также в главную ночь в году покажут новогодний выпуск шоу «Маска», на котором собрались сливки отечественного шоу-бизнеса. Долина тоже появилась на съемках. 65-летняя певица облачилась в жакет с пайетками и брюки с люрексом. Она распустила волосы и сделал яркий макияж. Оксана Федорова тоже всех удивила элегантным образом. Мама двоих детей предстала в монохромном наряде: блузке с драпировкой и широких брюках молочного цвета.

Также в зале собрались: Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и другие известные персоны.

«Только сегодня в 20:30 и всю новогоднюю ночь смотрите новогодний выпуск лучшего шоу уходящего года „Маска“», — объявила Федорова.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит телеведущая. Комплименты получили и другие знаменитости. «Какие все красивые», «Оксана сама элегантность», «Валерия и Филипп неразлучны», «Как похудела Долина», «Одна краше другой», «Вот это коллектив», «Классные такие все», — прокомментировали пост подписчики.

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