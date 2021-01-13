«Любимый, спасибо!»: невестка Валерии в черном топе и кремовых брюках предстала в день рождения

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин давно стала самодостаточным. Он уже с 18 лет стал развивать свой бизнес и теперь снимает офис в «Москва Сити». Молодой человек так хорошо зарабатывает, что купил себе Maybach за 10 миллионов рублей. В минувшем году наследник артистки женился на своей избраннице Лиане. Он сам оплатил расходы на торжество. А 1 января в одной из престижных клиник девушка родила ему дочку. Малышка получила оригинальное имя Селин.

Ранее Валерия просила, чтобы ее не называли бабушкой. Однако появление внучки ее сильно растрогало. Она не забыла поздравить невестку с днем рождения 13 января. Шульгин к знаменательной дате вернулся из Сочи, где отдыхал с друзьями. Он устроил возлюбленной сюрприз, заказав воздушные шары и роскошный белый торт с изображением именинницы, держащей на руках ребенка. В полночь они устроили застолье с родителями Лианы.

Девушка для такого случая не стала наряжаться. Она облачилась в черный топ и кремовые брюки. Примечательно, что наряд подчеркнул ее стройность. Поклонники удивились тому, как быстро она пришла в форму, так как после родов прошло меньше двух недель. Ранее невестка Валерии признавалась, что набрала больше 10 килограммов за то время, пока ждала появление дочки на свет.

«Мой день! Любимый, спасибо! Уже как традиция поздравлять друг друга в полночь», — отметила она.

«Моя красивая! Любимая!» — отреагировала на пост Лианы сестра Марьяна. «Лиана красотка! Не скажешь, что недавно родила», «Молодая, красивая, мама с днем рождения!»,» С вашим днем, оставайтесь такой же милой, светлой девушкой. Это редкость у богатых. Как же вас мило свекровь поздравила! Какие чудесные отношения«, «Поздравляю вас с днем рождения! Вы так похожи на Валерию внешне, очень ! Красивая семейная пара», «Какая вы уже стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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