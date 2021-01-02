«Схватки под бой курантов»: невестка Валерии показала, как терпела боль за праздничным столом

Арсений Шульгин был рядом с возлюбленной и поддерживал ее поцелуями в важный момент. Лиана смогла подарить подарки и загадать желание перед тем, как отправиться в роддом.

Певица Валерия является мамой троих детей. Почти два года назад тайно женился ее старший сын, а в минувшем году состоялась свадьба ее младшего сына Арсения Шульгина с избранницей Лианой Волковой. Теперь вторую половинку осталось найти лишь дочке артистки Анне. В новогоднюю ночь в звездной семье случилось радостное событие. Арсений стал папой. Он готовился к этому событию, заранее собрав детскую кроватку и закупив вещи для будущего малыша.

1 января на свет появилась внучка певицы Валерии, которая получила необычное имя Селин. Трогательными кадрами с малышкой счастливые родители поженились в соцсети. Шульгин решился на партнерские роды. Он был рядом со своей женой в ответственный момент. К слову, он мечтает в ближайшие годы стать многодетным папой.

А Лиана вскоре отдохнула и стала делиться своими эмоциями. Она даже показала, как прошло застолье, во время которого у нее научились схватки. Девушка была облачена в блестящее мини-платье с пайетками. Она подарила близким подарки. А когда по телевизору стали показывать речь президента Владимира Путина, то у невестки Валерии начались схватки. Ей пришлось терпеть боль и держаться за живот.

По словам девушки, схватки сначала были несильными, но во время боя курантов они стали регулярными.

«Вы уже догадались наверное, как прошла речь В. В.Путина», — отметила она.

Арсений сидел рядом с ней. Он улыбался, так как тоже переживал. Парень целовал жену, чтобы хоть как-то ее поддержать.

«Схватки под бой курантов. Такое точно не забудешь», — отметила Лиана. «Я даже желание загадала, правда не помню какое. Через 30 минут поехали в роддом», — добавила она.

Родственники просили девушку терпеть. Лиана выпила бокал с соком, а уже через несколько часов она стала мамой.

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