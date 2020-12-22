«Семейные дни»: беременная невестка Валерии в силуэтном платье сходила с Шульгиным в ресторан

Валерия и Иосиф Пригожин недавно вернулись из отпуска. Они провели несколько недель в Дубае. После возвращения в Москву пара навестила сына певицы Арсения Шульгина. Минувшим летом он женился на своей избраннице Лиане Волковой, а вскоре выяснилось, что девушка ждет ребенка. В скором времени Валерия станет бабушкой. Пара не скрывает, что знает пол будущего малыша — у них будет дочка.

больше по теме Беременная невестка Валерии в сливочном платье пообедала в центре Москвы с Шульгиным Лиана провела выходные очень насыщенно. Она успела увидеться со свекровью и погулять на Красной площади.

Как известно, Арсений давно занимается своим бизнесом и снимает офис в «Москва Сити». Раньше он также жил в высотке, но потом переехал в квартиру и теперь живет по соседству с родителями Лианы. Своей жене парень старается во всем помогать. Они уже собрали кроватку и придание для будущего ребенка. В ближайшее время девушка родит первенца. 22 декабря утро Шульгин посвятил супруге. Он свозил ее в центр Москвы, где они поели в ресторане в ЦУМе. Сын певицы удивился, что по будням там в основном одни женщины.

«Люблю семейные дни. Декабрь выдался очень рабочим, а январь, я думаю, будет максимально семейным», — признался Арсений.

Лиана облачилась в силуэтное платье сливочного цвета и сапоги. Она насладилась изысканными блюдами, включая сладкий десерт. С собой у нее была рыжая шуба. Поклонники восхитились красотой невестки Валерии. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. Напомним, что ранее девушка призналась, что родители ее мужа уже сделали им подарки к рождению малышки, но она не рассекретила их. А Шульгин рассказал, что мечтает в ближайшие годы завести еще пару детей.

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