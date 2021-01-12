Ольга Бузова в лимонном платье и сверкающих босоножках Gianvito Rossi поужинала в ресторане

Ольга Бузова всегда любила хорошо выглядеть. Она регулярно меняет имидж. Перед поездкой на море телеведущая заплела афро-косы. Вот уже несколько недель она отдыхает на Мальдивах с Давидом Манукяном, также известным как Дава. Этот отпуск для звезды стал первым за длительное время, поэтому она расслабилась, почти не наряжалась, загорала и много купалась. На днях Ольга стала более активной. Она катается на лодках, снимает ролики и даже сыграла свадьбу с бойфрендом, но пока неизвестно, имеет ли этот брак законную силу.

Обычно Ольга с размахом отмечает свой день рождения. Скорее всего, она вернется как раз к 20 января. А пока телеведущая наслаждается последними днями отдыха. Она успела увидеть, как плещутся дельфины. А 12 января девушка отправилась на свидание с Давой. Они решили поужинать в подводном ресторане. Для такого случая Бузова нарядилась в кружевное платье лимонного цвета с глубоким декольте.

«Будем наслаждаться последними мгновениями нашего отпуска. Еще не стемнело и мы посмотрим, какая красота будет на дне», — похвасталась звезда.

Только спустя несколько часов телеведущая вышла на связь. Она держала в руках сверкающие босоножки на шпильке Gianvito Rossi и желтую сумку Chanel.

«Вернулись с ужина. Как-бы туфли второй раз надеваю за две недели. Вот еще сумочка. У меня комплектик Chanel и Rossi. Наелись! Идем пешком, разгуливаем», — отметила девушка.

Ольга хотела пойти на дискотеку, но у нее не было сил. Она с возлюбленным легла спасть. «В номинации „Тусовщики года“ побеждает — Дава», — пошутила звезда.

«Впечатления невероятные. Думала, можно бесконечно смотреть только на то, как горит огонь и на горы, теперь понимаю, что можно смотреть бесконечно на то, как плавают рыбки. Эмоций столько, что мы пришли на виллу и нас вырубает», — добавила она.

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