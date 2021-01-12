«Да, я не Анна Нетребко»: Ольга Бузова высказалась о своих вокальных данных

Теледива дала понять, что оценивает себя адекватно и не претендует на лавры звезды оперной сцены.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова известна еще и как популярная певица. Почти все композиции в исполнении звезды моментально становятся хитами, а ее сольные концерты — событиями. До пандемии Ольга Бузова легко собирала полные залы, ей рукоплескали миллионы поклонников. А критики между тем заявляют, что у Бузовой нет ни слуха, ни голоса.

Во время беседы в студии радио «Комсомольская правда» Ольга Бузова дала понять, что адекватно оценивает свои вокальные способности.

«Да, я не Анна Нетребко, — сказала Ольга Бузова журналистке Марии Ремизовой. — А что, я разве где-то сказала, что у меня голос как у Полины Гагариной? Или, может, я возмущаюсь, что моих песен нет на радио?»

При этом Ольга Бузова полагает, что у нее есть собственная ниша в шоу-бизнесе, и она совершенно не видит поводов для себя уходить со сцены и не петь.

«Я расту, работаю над собой, занимаюсь вокалом. И если вы возьмете мои песни ранние и сейчас, то разницу вы поймете», — уверена Ольга Бузова.

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