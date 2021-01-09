«Мы никогда не узнаем, что будет завтра»: Ольга Бузова после «свадьбы» показала «букет невесты»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram похвасталась «букетом невесты», который ей преподнес в честь импровизированной свадьбы блогер и музыкант Давид Манукян. На снимке звезда стоит с букетом прекрасных красных роз, которые как нельзя лучше подходят под ее платье такого же цвета.

Кстати, на полу можно увидеть огромное количество лепестков роз. Ранее Дава наполнил ими целый бассейн, чтобы порадовать любимую женщину.

«Мы никогда не узнаем, что будет завтра. Поэтому, как говорит Ольга Игоревна: «Живите здесь и сейчас». Кайфуууууйте. Жизнь – одна».

Ольга Бузова

Отметим, что Ольга Бузова и Давид Манукян сыграли «свадьбу» во время отдыха на Мальдивах. Она обошлась им примерно в 700 долларов. В переводе на российские рубли это 52 тысячи. Кстати, ранее на «райском острове» «мужем и женой» становились и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Позже многие из них расстались, так и не став официально супругами.

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