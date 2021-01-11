«Довольная собой»: Ксения Собчак запечатлела себя в удлиненном жакете и шапке-шарфе

Ксения Собчак всегда отличалась особым чувством стиля. Телеведущая предпочитает лаконичные наряды, но при этом женственные. Если в молодости она часто показывала стройные ноги в мини-юбках, то теперь она лишь подчеркивает силуэт фигуры. В ее арсенале есть классические брючные костюмы, юбки плиссе, толстовки и джоггеры в монохромном стиле. Каникулы она провела в Санкт-Петербурге, где много гуляла с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от первого брака.

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Похоже, что Ксения первым делом после праздников решила взяться за свою фигуру. Она отправилась в спортзал, а потом запечатлела себя в стильном повседневном наряде. Телеведущая спускалась по лестнице с чемоданом, облаченная в серый удлиненный жакет, брюки и джемпер. Однако главным атрибутом ее образа стала шапка-шарф, которая покрывала ее голову и плечи. Собчак заверила, что в таком головном уборе не холодно даже в −15 градусов.

«Выгляжу практически, как средневековый рыцарь. Довольная собой после спорта! Идеальный головной убор, чтобы ходить с мокрой головой. Спасибо тебе, Андрюша», — отметила звезда.

К слову, такая же шапка недавно появилась у Ренаты Литвиновой, которая тоже любит необычные вещи. По всей видимости, подарок Ксения получила от Андрея Малахова, с которым давно дружит. В этот день, 11 января, он отмечал день рождения. Телеведущий обычно не устраивает праздников, поэтому и на этот раз гостей домой звать не стал. Однако друзья поздравили его в соцсети.

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