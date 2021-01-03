«Осанка дворянина»: Ксения Собчак запечатлела сына в костюме за праздничным столом

Ксения Собчак уже больше года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Однако это не мешает ей вести прежний образ жизни. Девушка стала чаще выходить в свет. По мнению поклонников, бывшая невестка Эммануила Гедеоновича похорошела и стала одеваться более женственно. При этом телеведущая много работает, снимаясь в разных проектах. В декабре она регулярно появлялась на светских раутах, а выходные посвящала наследнику от первого брака — Платону.

Если 31 декабря мальчик читал стихи у елки дома у своего отца Максима Виторгана, то главную ночь в году он провел с мамой и бабушкой Людмилой Нарусовой. Домой к звезде приходили Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили малыша с наступающим Новым годом. Собчак нарядила наследника в рубашку и серый костюм. Он выглядел элегантно и стильно. При этом на руках у Снегурочки мальчик стал смущаться.

«Застеснялся», — призналась Ксения.

Потом она запечатлела сына за новогодним столом. Он ел оливье и смотрел телевизор.

«Когда впервые увидел «Голубой огонек» и узнал слово доедалки», — написала звезда.

Друзья и поклонники одарили малыша комплиментами.

«Осанка дворянина», — заявила певица Polina. «Смотрите-ка, как Платон достойно ест. Как царский отпрыск», — заметила Божена Рынска.

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