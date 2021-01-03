Зимняя романтика: Собчак в объемном пуховике оливкового цвета отметилась на прогулке с Богомоловым

Ксения Собчак не скрывает, что ей нравится удивлять публику. Однако после того, как блондинка вышла замуж за Константина Богомолова, поклонники стали замечать, что она изменилась. Телеведущая не только похорошела, но и чаще стала посещать музеи и театры. Также во время карантина она регулярно устраивала уютные домашние вечера с мужем. В декабре она много работала, но при этом успела уделяла время сыну от первого брака Платону.

Новый год Собчак отметила в кругу семьи. Рядом с ней была даже мама Людмила Нарусова. А вот 2 января телеведущая решила показать, как проводит каникулы. Она отправилась гулять с возлюбленным по заснеженному поселку. Девушка живет за городом. Для такого случая Ксения облачилась в объемный пуховик оливкового цвета и мятную вязаную шапку.

«Никакого другого контента в эти дни у меня для вас нет!» — заявила звезда.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие отметили, что телеведущая даже без макияжа прекрасно выглядит. «Красивая пара! С Новым годом», «В вашего мужа не возможно не влюбится», «Богомолов похож на грабителя из „Один дома“», «В этом году я в вас просто влюбилась! Шикарная умная девушка, счастья вашей семье», «Какие вы красивые! А главное счастливые», «Даже не узнать», — прокомментировали пост подписчики.

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