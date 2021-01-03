«Весь дом благоухает»: Рудковская в пышном платье из органзы показала праздничный стол

Светская львица отпраздновала день рождения не только дома, но и на ледовой арене.

Яна Рудковская привыкла жить на широкую ногу. Раньше она старалась вести закрытый образ жизни, но постепенно стала показывать поклонникам и свой особняк, и впечатляющую гардеробную. Уже длительное время она счастлива в браке с Евгением Плющенко. Светская львица во всем поддерживает мужа и помогает ему готовить ледовые представления. Из сын Саша скоро отметит восьмилетие. А накануне день рождения прошел у самой Яны.

Каждый под уже несколько лет она отмечает это событие на ледовой арене. На этот раз ее снова поздравляли гости шоу «Лебединое озеро». В зрительном зале были даже Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Для особого случая Рудковская облачилась в мини-платье Dior из черного бархата . Приталенный наряд-жакет подчеркнул ее стройную фигуру. Плющенко сопровождал жену вместе с сыном.

А вот дома именинница отметилась в пышном платье из органзы с рюшами. Наряд винного цвета дополнили босоножки. Она сняла ролик, показав украшенный особняк к праздникам, елку, подарки, цветы и красиво сервированный стол в красно-черных тонах.

«Всем спасибо за поздравления ! Я очень рада, что у меня столько друзей! Весь дом благоухает цветами, телефоны и соц сети разрываются от поздравлений.. Вечером, после шоу, буду распаковывать подарки. Как жаль, что день рождения, один раз в году!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудковская. Многие назвали ее сказочной феей. «Платье очень красивое!», «У вас красивая жизнь», «Очень круто», «Поздравляем», «Яна, роскошь у вас в крови», «Наряды крутые», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно у Яны родился второй сын Арсений. Малыша паре выносила суррогатная мать.

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