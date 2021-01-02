«Очень красиво»: Нетребко в шубе ультрамаринового цвета и с меховой сумкой посетила шоу Плющенко

Анна Нетребко обычно много путешествует. В этом году ей удалось дать гастроли в Италии, несмотря на пандемию. Также она выступала и в других странах, но при этом весной три месяца артистка была без работы. Она находилась в квартире в Вене на самоизоляции. И хотя оперная дива смогла отдохнуть и побыть с семьей, такой опыт стал для нее испытанием. Она очень скучала по сцене. А вот в сентябре артистка приехала в Москву и заразилась коронавирусом. К счастью, певице удалось победить болезнь.

В декабре Анна уже реже выступала, стараясь наслаждаться приближением праздников. Она украсила свой дом елками и гирляндами. Главную ночь в году артистка провела с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Женщина была неотразима в бархатном платье в пол. А вот уже 1 января вся звездная семья оказалась в Москве. Нетребко отдыхала и веселилась с Валерием Сюткиным и его женой. Вечером они устроили праздничный салют.

А на следующий день Оперная дива сводила наследника на ледовое шоу Евгения Плющенко. Они насладились шоу «Лебединое озеро» и поздравили жену фигуриста Яну Рудковскую. Анна для такого случая облачилась в черные джинсы, толстовку и шубу ультрамаринового цвета. Блестящая шапка-чалма и меховая сумка дополнили ее броский зимний лук.

«Спасибо за прекрасное шоу! Очень красиво и празднично!» — написала звезда.

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