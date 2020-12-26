«Тест на CoViD-19 был обязательным»: Рудковская в черном платье Louis Vuitton посетила светское мероприятие

Светская львица Яна Рудковская – настоящий ценитель люкса. Жена Евгения Плющенко обожает коллекционировать сумки известных мировых брендов. И накануне она отправилась на светский раут в черном платье с асимметричным жилетом Louis Vuitton и защитной маске с заветными монограммами.

«У Сати @satispivakova был чудесный традиционный праздник в апартаментах @louisvuitton в ГУМе. Маска LV (присланная накануне) и тест на COVID 19 -был обязательными атрибутами сегодняшней реальности», — рассказала звезда.

Рудковская с удовольствием продемонстрировала свой необычный аутфит – тотал лук Louis Vuitton. Подписчики поспешили оценить образ любимицы.

«Куколка», «Вы такая красивая», «Серьезная подготовка, все могут быть спокойны, что не заболеют. Как прошла вечеринка?», «Яна, как всегда на стиле», «Стиль огонь», «Классная маска! Идет Вам очень», — пишут в комментариях.

Рудковская ко встрече Нового года уже подготовилась. Девушка нарядила елочку, оформила по-праздничному интерьеры особняка, а также создала сказку в саду, осветив его множеством огней и гирлянд.

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