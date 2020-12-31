Зефирка: Федорова в узких брюках и воздушной блузке с пышными рукавами покрасовалась у елки

Оксана Федорова всегда очаровывала поклонников своей красотой. Не зря в 2002 году она получила титул «Мисс Вселенная». За минувшие годы модель почти не изменилась. Девушка успела стать мамой и телеведущей. Она успешно совмещает карьеру и материнство. У знаменитости растут восьмилетний сын Федор и семилетняя дочка Елизавета. А мужем красавицы является Андрей Бородин.

Так как Оксана часто участвует в фотосессиях и съемках, она научилась правильно подбирать наряды. 43-летняя телеведущая любит подчеркивать фигуру изящными платьями. Однако в канун Нового года она показала, как образ может преобразить человека. На свежем видео девушка сначала предстала в черной толстовке, а потом переоделась в узкие светло-серые брюки по фигуре и воздушную блузку из розовой органзы с пышными рукавами. Федорова покрасовалась у елки.

«Мои друзья, мои подписчики, пусть Новый год подарит каждому из вас то, что вам действительно необходимо! Будьте счастливы», — написала звезда.

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