Зимний family look: Оксана Федорова облачилась с дочкой в брюки кюлоты и свитера оверсайз

Оксана Федорова еще в 2002 году получила титул, о котором мечтают многие девушки. Она стала «Мисс Вселенной», но всего на несколько месяцев, так как потом ее лишили звания. Однако поклонники до сих пор восхищаются красотой телеведущей. В этом году ей исполнилось 43 года. При этом она по прежнему обладает стройной фигурой и моложавым видом. А благодаря правильным нарядам, знаменитость подчеркивает свою женственность.

Как известно, Оксана не только красавица, но и мама двоих детей. У нее подрастает восьмилетний сын Федор и семилетняя дочь Елизавета. Малышей телеведущая воспитывает с мужем офицером ФСБ Андреем Бородиным. В этом году девушка отвела младшую наследницу в первый класс. также девочка занимается балетом. Сын пары также занимается спортом. Как оказалось, Федорова прикладывает усилия, чтобы подобрать наряды наследникам.

Но накануне она показала кадры, на которых позировала с детьми в монохромных нарядах в одном стиле. Оксана и ее дочка облачились в брюки кюлоты, молочный свитер оверсайз, дополнив их ботинками и шляпой. Сын звезды надел джемпер такого же оттенка и джинсы черного цвета.

«Family look с детьми — одна из самых сложных задачек для мам, ведь одежду и обувь для зимних праздников нужно подобрать не только для себя, но и для своего ребенка. <…> В нашем новом видео мы вместе с приглашtнным fashion-экспертом и очаровательными детьми подобрали стильные семейные образы для зимних каникул», — рассказала Федорова.

Поклонники были очарованы нарядами. Многие отметили, что у девушки получился стильный лук. Более того, фанаты были так очарованы детьми знаменитости. «Выглядишь шикарно», «Блестяще», «Как мило», «Мне нравятся такие образы», «Дочка вся в вас», «Ой, сын такой скромняга», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: