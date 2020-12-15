В красно-белой гамме: Оксана Федорова вслед за Ксенией Собчак нарядила новогоднюю елку

Оксана Федорова с радостью вспоминает, как стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». С тех пор прошло почти 20 лет, но поклонники все еще считают девушку эталоном красоты. При этом она построила карьеру телеведущей, а также любит петь и танцевать, поэтому часто участвует в балах и благотворительных вечерах. В 42 года она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. И это при том, что звезда воспитывает двоих детей.

С наступлением декабря многие селебрити украсили дома к предстоящим праздникам. Так, на днях Анна Нетребко нарядила сразу две елки и поставила полутораметровую статую Щелкунчика. А Ксения Собчак воспользовалась услугами декораторов. У нее получилась необычная елка с лысой веткой. А теперь и Федорова украсила свой символ приближающегося Нового года. Она тоже доверилась декораторам.

Ее елка получилась яркой. На ее ветках красовались украшения в красно-белых тонах. Декораторы использовали шары, шишки, а также цветы. Под деревом сразу были размещены подарки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит елка Оксаны. Многие одарили комплиментами профессионалов за идею дизайна. К слову, Ляйсан Утяшева и Павел Воля доверили своим детям украшать елку. Они нисколько об этом не пожалели, так как их сын и дочка получили удовольствие от самого процесса.

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