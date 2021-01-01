Праздничный образ: Нюша нарядила двухлетнюю дочку в одном стиле с сыном Сивова

Нюша уже три года состоит в браке с Игорем Сивовым. Свадьба певицы прошла на Мальдивах, а вскоре появились первые слухи, что девушка беременна. В 2018 году поп-дива родила первенца — дочку Симбу. Для мужа артистки этот ребенок стал третьим, так как у него подрастают сыновья от первого брака. Мальчики часто бывают в гостях у отца и любят проводить время с сестренкой. Певица даже переехала в большой дом, чтобы было больше места для детей и они могли играть.

Даже став мамой, Нюша продолжает много путешествовать. Наследница всегда сопровождает маму. Она уже не раз была в США, на море и ездила с родительницей на гастроли. Однако в последнее время певица старается больше проводить время дома. Она вместе с мужем участвует в марафонах и старается развиваться духовно. Накануне артистка решила ответить на вопросы поклонников и поделилась домашними кадрами.

Так она показала Симбу в платье-свитере с новогодним принтом. На голове девочки был ободок с кошачьими ушками. Она бегала у елки вместе с младшим сыном Сивова. Мальчик был в свитере, как у сестры, а также брюках. Малыши получили по шоколадке. Однако Нюша рассказала, что ее дочка на Новый год попросила не сладости: «Куколку-принцессу, самолетик для куколки и пианино».

Поклонники были очарованы малышами. Многие отметили, что дочка звезды растет ее копией. Другие удивились, что в кадре не было старшего сына Сивова — Матвея. При этом фанаты оценили family look детей.

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