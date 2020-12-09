Вышла замуж и родила сына: Нюша в белоснежном платье предстала в клипе с Егором Кридом

Нюша одно время встречалась с Егором Кридом. Поклонники считали их идеальной парой, но в итоге молодые люди расстались. В 2017 году певица объявила о помолвке с Игорем Сивовым, а потом они тайно поженились на Мальдивах. Спустя год на свет появилась их дочка Симба. А во время карантина артистка неожиданно выпустила совместный трек с Кридом Mr. & Mrs. Smith, чем порадовала фанатов. А теперь состоялась премьера клипа, в котором девушка прожила другую реальность, о которой так мечтали ее поклонники.

В этом ролике Нюша и Егор сыграли влюбленную пару. Девушка облачилась в пышное свадебное платье и длинную фату, а ее коллега сыграл роль жениха. В клипе у них появился сын. Однако они не могли забыть друг друга после расставания, поэтому решили прибегнуть к специальным технологиям, чтобы больше не вспоминать друг друга.

«Этот дуэт, этот клип — послание всем бывшим. Очень важно отпускать прошлое… Вы прощаете не партнера в прошлом, вы прощаете и освобождаете себя», — пояснила артистка.

К слову, ранее Нюша рассказала, что когда встретила Сивова, то он был женат. Мужчина оставил свою первую семью ради девушки. При этом он тепло общается с сыновьями от первого брака. Мальчики часто бывают у него в гостях и дружат с его новой избранницей.

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