«Первая фотосессия»: Нюша запечатлела дочку в черном платье с рюшами и красных сапогах

Певица призналась, что ее наследница прихватила со съемок весь реквизит. Некоторые поклонники отметили, что девочка заметно подросла.

Нюша недавно выпустила клип на песню Mr. & Mrs. Smith, которую спела дуэтом с Егором Кридом. Ни для кого не секрет, что раньше они были парой. Поклонники до сих пор надеются, что они воссоединятся. Примечательно, что для музыкального ролика они не только сыграли невесту и жениха, но и по сценарию, растили сына. А вот в настоящей жизни они остались лишь коллегами. Уже три года артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым. Они воспитывают дочку Симбу.

В одном из интервью Нюша признавалась, что муж ее во всем поддерживает. Они вместе развиваются духовно и посещают разные лекции, участвуют в марафонах. Певица продолжает строить карьеру и много путешествует. При этом она старается все свободное время уделять дочери. В этом артистка устроила праздник для девочки в честь двухлетия. А накануне певица снялась с ней в фотосессии. После этого события она запечатлела малышку.

Симба позировала в черном платье с рюшами и принтом. Наряд дополняли красные сапоги на шнуровке. Волосы малышки были распущены. Она держала рукой небольшой чемодан.

«Первая фотосессия малышки прошла успешно, весь реквизит уехал с нами домой», — поделилась Нюша.

Некоторые поклонники отметили, что девочка похожа на отца. Многие поразились тому, как она подросла. «Ой, как я люблю Симбу», «Чемодан собрала», «Вау, красоточка», «Какая кудрявая блондинка», «Ой, девочка красивая такая», «В папу пошла», «Такая уже большая, вообще лапочка, любименькая, Симбуля», «Я уже начинаю вас узнавать», — прокомментировали пост подписчики.

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