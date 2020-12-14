Юная балерина: Оксана Федорова показала редкий кадр с семилетней дочерью

Самая красивая девушка планеты 2002 года Оксана Федорова воспитывает двоих детей — 8-летнего сына Федора и 7-летнюю дочь Елизавету. В своем Instagram Оксана решила поделиться редким снимком с девочкой, которая занимается балетом.

«Состоялся наш долгожданный концерт. Дети всегда ждут выступления в красочных костюмах, ждут атмосферы волшебства и праздника. А родители очень переживают за своих малышей, как будто сами выходят на сцену», — написала Федорова.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Красотки! Поздравляю, Лиза умничка! Какие классные!» — писали пользователи Сети.

К слову, крестной мамой девочки является Наталья Сенчукова.

Напомним, Федорова замужем за офицером ФСБ Андреем Бородиным. Сразу после замужества телеведущая взяла его фамилию, а вот показывать внешность мужчины своим фанатам не торопится, хотя и публикует кадры с ним в своем микроблоге.

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