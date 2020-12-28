«Вытягивает силуэт»: Федорова в пурпурном платье в пол с эффектом мерцания восхитила стилиста

Оксана Федорова для многих поклонников остается первой красавицей. Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» давно стала женой и мамой. При этом ей удалось сохранить стройную фигуру и моложавый вид. Не так давно она отметила 43-летие. Девушка любит облачаться в женственные и элегантные образы, а вот от вульгарных луков она держится подальше, так как воспитывает двоих детей: сына Федора и дочку Елизавету.

В последние недели Оксана старалась больше времени проводить дома. Она украсила елку, а накануне девушка задумалась над нарядом для главной ночи в году. Телеведущая поделилась фото, на котором предстала в пурпурном платье по фигуре с эффектом мерцания. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Федорова дополнила образ нюдовыми туфлями-лодочками. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана. Многие отметили, что не каждая мама может похвастаться такой фигурой. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Роскошный образ! Вечернее платье в пол, лаконичного кроя в минималистической манере — сейчас очень модно! Акцент на пурпурном цвете, который придает образу королевский шик, а пайетки добавляют праздничной огранки. Теплый оттенок пурпурного цвета гармонично сочетается с каштановым цветом волос и цветом глаз Оксаны. Остроносые лодочки цвета „нюд“ визуально продлевают ногу, что добавляет роста и вытягивает силуэт, делая его еще стройнее. V-образный вырез горловины в едином ритме с острым носом. Все настолько гармонично, элегантно и роскошно, что Оксана похожа на современную принцессу. Браво!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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