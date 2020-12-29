Акцент на талии: Ани Лорак в алом жакете с широким поясом поднялась на сцену

Ани Лорак 12 лет назад выступила на конкурсе «Евровидение». Тогда певица всем запомнилась своим зажигательным номером с песней Shady Lady. Подбадривал девушку сам Филипп Киркоров. Однако она заняла лишь второе место, но зато прославилась на весь мир. Примечательно, что за минувшие годы артистка почти не изменилась. Поклонники отмечают, что она даже похорошела. В этом году девушка много времени проводит с дочкой Софией.

На днях Лорак нарядила дома елку и даже показала одно из своих любимых платьев со стразами. А вот на следующий день певица отправилась на работу. Она приехала в студию «Авторадио», где исполнила одну из своих песен. При этом девушка облачилась в черные лосины и алый жакет на запах, который дополнила широким поясом. Ботильоны на шпильке придали ей роста, а вот пояс сделал акцент на талии артистки.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится 42-летняя певица. Многие одарили Лорак комплиментами:

«Этот образ просто бомбический», «Невероятно красивый образ», «Стройняшка», «Всем бы так выглядеть», «Дива во плоти», «Идеальный образ», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что на днях певица опубликовала архивное фото. Она показала, как выглядела в детстве. Фанаты ее с трудом узнали.

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