«Наша красавица»: Ани Лорак в силуэтном платье с разрезом нарядила дома новогоднюю елку

Ани Лорак в этом году отметила 42-летие. Многие поклонники не перестают восхищаться тому, как молодо она выглядит. У девушки подрастает девятилетняя дочка София. Девочка тоже поет и не так давно спела дуэтом с мамой. Каждую свободную минуту артистка старается посвящать ребенку. В декабре у певицы график работы стал еще более плотным. Она регулярно ездит на новогодние съемки, и при этом всегда выглядит безупречно.

28 декабря Лорак решила побыть дома. Она занялась тем, что уже давно стало традицией для россиян. Девушка нарядила праздничную елку. Если многие артисты, которые пользуются услугами декораторов. Певица решила сама украсит главный символ нового года. На ветках она разместила старые елочные игрушки, разные фигурки, а также повесила гирлянду, но не горизонтально, а вертикально.

«Наша красавица — елочка красивая. Звездочка мерцает! Скоро Новый год! Ура» — поделилась эмоциями артистка.

Позже она предстала в силуэтном платье-футляре с разрезом. Блестящий наряд Лорак дополнила босоножками. К слову, чуть ранее также нарядила елку дома своими руками актриса Анастасия Макеева. Она повесила гирлянду, а также свечи, шары, искусственные цветы, фигурки, игрушки. Также она разместила игрушки и украшения на подоконнике.

«Какое это особое удовольствие наряжать живую елочку. Решила себя побаловать датской пихтой в этом году!» — отметила Макеева.

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