Ани Лорак в зауженных брюках и приталенном атласном жакете появилась на красной дорожке

Певица стала гостьей на Fashion TV. Она не только спела, но и дала интервью.

Ани Лорак в этом году отметила 42-летие. Поклонники не перестают удивляться тому, как она молодо выглядит. Певица воспитывает дочку Софию от брака с турецким бизнесменом. Девочке уже девять лет и она поет, как мама. В этом году артистка смогла все лето отдыхать с наследницей в Греции, а вот начиная с осени она вернулась к работе. Артистка снимается в разных проектах и выступает на сцене.

больше по теме Акцент на талии: Ани Лорак в сверкающем платье в пол с разрезом продефилировала на съемках Певица приняла участие в секретном проекте с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым.

Каждый раз Лорак продумывает свой образ до мельчайших деталей. Многие фанаты считают ее иконой стиля. Девушка любит лаконичные образы. Она часто облачается в комбинезоны или изящные платья в пол. На днях она снялась в тайном проекте с Ольгой Бузовой и Филиппом Киркоровым. Каролина (настоящее имя звезды, — прим. ред.) дефилировала в черном платье в пол. А вот 21 декабря она стала гостьей на канале Fashion TV.

Для появления на красной дорожке певица выбрала атласный брючный костюм. Зауженные брюки подчеркнули ее стройность, как и приталенный жакет. Образ дополнили босоножки на шпильке.

«Все девочки — дивы, я так считаю», — отметила звезда.

Она держала в руках статуэтку. По всей видимости, артистка удостоилась премии за свой безукоризненный стиль. Лорак не только дала интервью, но и спела. Поклонники вновь одарили ее комплиментами. «Как же вам идут длинные волосы, настоящий трудоголик!», «Вау! Как же круто видеть моменты вашей жизни! Вы красотка», «Каролиночка, ну что не день, то какие-нибудь съемки и проекты», «Как вы хороши», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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