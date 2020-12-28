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Анастасия Решетова предстала в сливочном пончо с мехом Loro Piana за два миллиона рублей

Бывшая возлюбленная Тимати перед отпуском порадовала себя обновкой.

Анастасия Решетова предстала в сливочном пончо с мехом Loro Piana за два миллиона рублей
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Анастасия Решетова почти шесть лет прожила с Тимати. Поклонники ждали их свадьбу, но в итоге пара рассталась вскоре после рождения сына Ратмира. Лишь недавно девушка призналась, что именно это и отразилось на их отношениях. Рэперу было сложно ощущать себя не главным объектом внимания дома. Теперь он ищет себе новую невесту на шоу «Холостяк». А вот его бывшая возлюбленная предпочитает заботиться о ребенке и заниматься работой.

Решетова всегда славилась своим чувством стиля. Ей нравится выглядеть безупречно, и при этом она отдает предпочтения лаконичным нарядам, часто в монохромном стиле. Этой зимой модель с радостью носит шубы и пальто. Для длительного нахождения на природе она также выбирала пуховики. Однако накануне Анастасия похвасталась обновкой. Для прогулки она облачилась в пончо из шерсти с широкими рукавами. Наряд украшал мех шиншиллы на воротнике и манжетах.

Анастасия позировала с челкой, но сразу предупредила, что не стриглась. При этом она сообщила, что собирается в отпуск.

«Скоро порадую вас солнечным контентом с участием счастливых нас с Булкой. А я пока закрываю все дела 2020 года, чтобы со спокойной душой сесть в самолет и ни о чем не думать. Надеюсь, у всех правильное новогоднее настроение. В 2021 точно будет лучше. Я узнавала», — написала звезда.

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Как оказалось, Решетова надела пончо Loro Piana, которое стоит 2,3 миллиона рублей. Она выбрала трендовый сливочный оттенок. Ранее Ольга Бузова купила дубленку такого цвета за 280 тысяч рублей.

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