«Любимый подарил»: Ольга Бузова похвасталась белоснежной дубленкой за 280 тысяч рублей

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится быть в центре внимания. Несколько лет назад девушка заявила, что сама создает тренды. Она даже стала выпускать одежду под собственной маркой, но при этом телеведущая всегда радуется обновкам из бутиков, особенно люксовых брендов. Не так давно девушка хвасталась новыми ботинками Dior, а потом приобрела сумку Prada. Также часто балует подарками звезду и ее возлюбленный Давид Манукян.

Не так давно Ольга похвасталась длинным черным пуховиком, который получила от друзей. Она была рада обновке и успела отметиться в ней на работе. Однако девушка не привыкла ходить в одном и том же. 18 ноября телеведущая смогла посвятить утро своему избраннику. С бойфрендом она сняла несколько видео. А вечером отправилась на съемки.

В лифте Бузова покрасовалась в новом образе. Она надела рваные джинсы, свитер с изображением медвежонка и трендовые сливочные ботинки на массивной подошве. А изюминкой лука стала белоснежная со сливочным отливом дубленка с плюшевым мехом. В руках она держала сумку Louis Vuitton.

«Вы только посмотрите, какая у меня дубленочка Nicole Benisti. Вообще кайф. Любимый подарил на нашу дату. Вот я ее выгуливаю сегодня», — похвасталась звезда.

К слову, Дава потратит приличную сумму на подарок. Такая дубленка из овчины стоит около 280 тысяч рублей. Похоже, что этот предмет гардероба актуален в осеннем сезоне, так как ранее Анастасия Решетова тоже похвасталась светлой дубленкой, которую она предпочла носить с сапогами.

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