«Стильный крой оверсайз»: Решетова и Маликова отметились в плюшевых шубах-дубленках

В 2020 году особенно актуальны стали наряды, выдержанные в одной цветовой гамме. Стилисты утверждают, что подобные луки придают образу статусности и солидности. Многие звезды вскоре подхватили этот тренд. Если раньше зимой редко кто отваживался носить светлые вещи, то теперь модно носить яркие шубы, а также в пастельных тонах. В декабре утеплилась Инна Маликова. Певица всегда следит за тенденциями в моде.

Для прогулки по Москве девушка облачилась в плюшевую шубу дубленку серо-белого оттенка. Она дополнила образ свитером и брюками молочного цвета, а также бархатными ботильонами цвета мокрый асфальт. Артистка сделала акцент на талии с помощью пояса и завершила лук жакетом. Инне удалось собрать монохромный ауфтит в молочных тонах.

«Предвкушение праздника, лучше даже, чем праздник», — призналась она.

Примечательно, что в этот же день похвасталась похожим образом бывшая возлюбленная Тимати — Анастасия Решетова. Модель призналась, что купила сливочную шубу-дубленку еще осенью. Она подобрала к ней джинсы, майку и ботильоны в тон.

«Смотрите, какая красивая шуба-дубленка. Я ее покупала еще осенью. Думала, что в ней сейчас будет холодно, а — нет. Она очень теплая и у нее стильный крой оверсайз. Сделана она из натуральной овчины. Красота!» — поделилась девушка.

Поклонники восхитились монохромным аутфитом знаменитости. Многие признались, что плюшевые шубы давно им приглянулись, так как созданы их эко-меха. При этом некоторые звезды носят натуральные меха, как Полина Гагарина и Анастасия Волочкова.

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