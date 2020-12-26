Алина Загитова в черном платье-сорочке выступила с новым номером на шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка порадовала публику своим безупречным катанием на льду. Елена Исинбаева поздравила спортсменку с дебютом в роли ведущей и пожелала успехов в журналистике.

Алина Загитова в этом году попробовала свои силы в качестве ведущей. Девушка с юных лет выступает на льду и даже стала победителем олимпийских игр. Но в этом году она сделала паузу в карьере и отказалась от участия в соревнования. Благодаря этому у спортсменки появилось время, чтобы сняться в шоу «Ледниковый период». На протяжении нескольких месяцев она вела проект с Алексеем Ягудиным.

26 декабря в эфире Первого канала был показан финал популярного шоу. На лед первой вышла Алина. Она показала совершенно новый номер. Девушка в черном платье-сорочке демонстрировала новые элементы, выпады и прыжки. Она безупречно откатала номер. Публика одарила ее овациями. К слову, чемпионка задала правильную ноту, так как все участники проекта в этот вечер выступили без ошибок и получили высшие баллы.

Объявляла имена участников Загитова. За минувшие месяцы она стала увереннее в себе. Девушка не скрывала, что переживала за Ольгу Бузову, Ирину Пегову и других артистов, которые только научились кататься, как профессионалы. В каждом эфире Алина появлялась в изящном наряде. На этот раз она выбрала алое силуэтное платье с разрезом в области декольте.Поклонники отметили, что спортсменка похорошела. Поддержала ее Елена Исинбаева, которая сидела в жюри шоу.

«Поздравляю тебя, милая с дебютом! Любая победа требует усердия и ежедневного труда! Было сложно, но ты справилась! Уверенна, ты станешь лучшей в профессии — спортивная журналистика. И может быть однажды, возьмёшь интервью у моей Евы, после победы на Ролан Гаррос», — высказалась спортсменка.

Победителями проекта стала Олька Кузьмина и Александр Энберт. Они завоевали первое место. А Ольга Бузова получила приз «Зрительских симпатий».⠀

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