«Боялась что-то не так сказать»: Алина Загитова рассказала, почему ей было трудно на «Ледниковом периоде»

Минувшей осенью на Первом канале в эфир вышел долгожданный, десятый по счету, сезон «Ледникового периода». Парой ведущих на этот раз стали Алексей Ягудин и Алина Загитова. Для 18-летней олимпийской чемпионки новая ипостась стала дебютом в карьере. И с первых выпусков телезрители замечали волнение девушки, скованность и ошибки. В адрес юной спортсменки посыпалась критика и хейт.

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Сейчас, когда все выпуски, включая финал, отсняты, в программе «Сегодня вечером» Максим Галкин собрал за одним столом героев «Ледникового периода», в том числе и ведущих проекта. И Алина Загитова прокомментировала свой первый опыт ведения телепроекта.

«Могу сейчас сказать уже, этот секрет мой: я очень волновалась, потому что на этом проекте, во-первых, я первый раз ведущая, во-вторых, столько людей, столько знаменитых, столько уважаемых мною людей, что я боялась либо обидеть, либо что-то не так сказать, и я очень рада, что все эти люди меня поддержали. В конце проекта мне уже стало намного легче вести», — рассказала девушка.

Галкин предположил, что скоро мы увидим Загитову в программе «Время». Или в «Модном приговоре». «Почему нет? Сейчас ты уже освоилась», — пошутил юморист. И допустил даже, что Алина появится в программе «Пусть говорят».

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