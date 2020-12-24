Юлия Меньшова вслед за Натальей Подольской облачилась в трендовое пальто в «гусиную лапку»

Юлия Меньшова в этом году отметила 51-летие. Каждый год она устраивает семейные поездки и посещает музеи, выставки и исторические места. Компанию ей составляет муж Игорь Гордин и 17-летняя дочка Таисия. Порой присоединяется к ним и 23-летний сын телеведущей Андрей. Недавно звезда показала их совместное редкое фото.

Поклонники следят за тем, как одевается Юлия. Многие считают, что она обладает отменным чувством стиля. Артистка всегда выбирает женственные и элегантные наряды. Она не скрывает, что любит украшения и необычные сумки. А недавно телеведущая решила похвастаться новым нарядом. Меньшова позировала среди новогодних елок в горчичном свитере и пальто в черно-желтом цвете с принтом «гусиная лапка», который в моде не первый год.

Она рассказала, что ее любимым моментом на съемках передачи «Наедине со всеми» был тот, когда она дарила подарок гостю. Она призналась, что всей редакцией они подбирали что-то необычное для каждого героя шоу.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие посчитали, что броский образ ей идет. «Какой приятный оттенок свитера», «Такая вы женственная всегда», «Приятно смотреть», «Крутое пальто», «Интересный у вас образ», — стали писать пользователи Сети. Примечательно, что на днях в таком же пальто только черно-белого цвета отметилась Наталья Подольская. Певица недавно снова стала мамой, но быстро вернулась в форму.

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