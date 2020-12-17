Редкий кадр: Меньшова в зауженных брюках и мятной блузке сделала фото с мужем и детьми

Юлия Меньшова играет в театре и не раз снималась в кино. В последние годы она успешно строит карьеру на телевидении. Артистка ведет ряд передач, включая «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным. В свой 51 год она может похвастаться моложавым видом. Поклонники также с радостью следят за образами телеведущей. Сама она признавалась, что следить за модой ее учила еще бабушка Ирина Алентова.

У Юлии давно есть своя семья. Она состоит в браке с актером Игорем Гординым. Они вырастили двоих детей. Сыну Андрею недавно исполнилось 23 года, а дочке Таисии уже 17 лет. На днях артистка впервые за долгое время сделала фото с наследницей. Многие поразились тому, как девушка похожа на свою бабушку Веру Алентову. Теперь Меньшова опубликовала редкое фото, на котором предстала в каньоне с мужем и детьми.

Телеведущая позировала в зауженных брюках и блузке мятного цвета. Она обнимала сына, который стал выше ее на голову. А вот Таисия в шортах стояла рядом с папой.

«Для меня самая большая ценность в отношениях с сыном и дочкой — это доверие. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы они знали, что абсолютно всегда могут на меня рассчитывать. Причем, не только когда все хорошо и они — безусловные молодцы, а как раз тех самых случаях, которые почему-то обычно принято скрывать от родителей, заходя в тупик и безысходность все глубже и дальше. Я хотела, чтобы мои дети знали, что мы им поможем и поддержим — вот прямо всегда», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие удивились тому, какие взрослые дети у Меньшовой и Гордина. «Юлечка, вы просто образец!», «Хорошо когда вся семья вместе», «Это прекрасно! Для меня мама — самый близкий и верный друг тоже», «Какой у вас высокий сын», «Вы потрясающая! И семья у вас замечательная», «Муж красавец — вечно его прячете», «Какие вы крутые все», «Ростом дети в папу», — стали комментировать пост подписчики.

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