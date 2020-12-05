«Не могу устоять»: Меньшова в шелковом комбинезоне с широким поясом похвасталась украшениями

Телеведущая призналась, что у нее есть одна страсть, которую она не может преодолеть.

Юлия Меньшова является дочкой Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Она тоже стала актрисой, но также проявила себя как телеведущая. В этом году женщина отметила 51-летие. Многие поклонники восхищаются тем, как молодо она выглядит. Примечательно, что у артистки есть сын Андрей, которому скоро исполнится 23 года, а также 17-летняя дочка Таисия. Она успевает строить карьеру, путешествовать и посвящать себя семье.

Не раз Меньшова хвасталась женственными нарядами и сумками ручной работы. Во время поездок актриса всегда элегантно одевается, восхищая фанатов. Брючные костюмы, юбки в пол и другие наряды есть в гардеробе знаменитости. 5 декабря она поделилась новым фото. Телеведущая предстала в домашней обстановке в шелковом комбинезоне жемчужного цвета с широким молочным поясом, который подчеркнул ее талию. Юлия показала новые серьги и колье с жемчугом.

«Моя любовь к сережкам, цепочкам и колечкам носит характер гибельной страсти. И даже уже имеющийся отдельный огромный ящик в комоде, который я тут однажды показывала, нисколько не притупляет желания новых покупок. Удивительно, что эта черта вообще ни разу не наследственная. Дочка у меня, например, совершенно спокойна к аксессуарам. И мама тоже всю жизнь была равнодушна к „побрякушкам“. Настолько, что мое стремление нацепить их на себя с раннего детства, порождало домашние шутки, что, похоже, меня в семью все-таки подбросили — из проходящего мимо цыганского табора», — рассказала звезда.

«Элегантный стиль, натуральные камни и жемчуг, который сегодня как раз максимально популярен, сразили мое сердце наповал», — добавила она.

Многие поклонники восхитились обновками актрисы и признались, что тоже не прочь нарядиться. «Юля, у меня тоже комод с украшениями, тоже полон!», «Как солнышко светитесь», «Юлия, как я вас понимаю! Моя страсть именно серьги!», «Юлия, вам очень идут серьги и главное, вы умеете их подбирать к нарядам — это очень классно», «Шикарные украшения и вы в них», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: