«Два леопарда»: Лера Кудрявцева оделась в одном стиле с двухлетней дочкой для игр в снегу

Лера Кудрявцева дорожит своей семьей. Она даже предпочитает не звать малознакомых людей к себе в загородный дом. При этом телеведущая давно прославилась как хорошая хозяйка. Она любит все держать в чистоте и готовить для семьи. Девушка признавалась, что у нее в холодильнике всегда есть, чем поживиться. В последнее время блондинка часто ездит на съемки. Но она старается не упускать возможности побыть с семьей.

Так, 22 декабря Лера днем снималась для телепередач, а вот вечером устроила семейную прогулку. Примечательно, что на этот раз Лера облачилась в леопардовый объемный пуховик неонового цвета. Она оделась в одном стиле с двухлетней дочкой Марией. Девочка была в таком же пуховике и даже пуховых штанах в тон. Также у нее на голове была шапка с помпонами. Кудрявцева порезвилась с наследницей в снегу и даже покаталась с ней на ватрушке.

«Сначала должна сесть мама. Два леопарда», — умилился жене и дочке Игорь Макаров.

Муж телеведущей тоже с радостью покатался со склонов. «Колени болят», — признался он. Аккуратно, а то мы сейчас в овраг чуть не улетели«, — предупредила его Лера. Когда она прокатилась с супругом, то едва не закричала. «Это уже страшно», — призналась она.

«Покатушки на ватрушке», — написала звезда в соцсети.

Многие поклонники восхитились семейной идиллией. «Вы такие классные», «Мы вас раскусили! Под видом „малышке нравится“, взрослые сами решили покататься», «Счастливая семья, красавцы, приятно смотреть», «Ну вот и скажите теперь, что люди не счастливы», «Вы такие смешные, зелененькие, как экзотические лягушки», — прокомментировали пост подписчики.

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