Катается и поет: Кудрявцева облачила дочку в белоснежную меховую шапку и пуховой комбинезон

Лера Кудрявцева не любит говорить, что она уже бабушка. У нее есть сын Жан от первого брака с барабанщиком «Ласкового мая». В 2019 году он подарил маме внука Льва. Примечательно, что через несколько месяцев после этого события сама телеведущая родила второго ребенка — дочку Марию. Теперь она с радостью заботится о девочке вместе с молодым мужем Игорем Макаровым. В последнее время у нее много работы, поэтому за крохой приглядывает хоккеист.

Накануне Игорь нарядил елку вместе с дочкой и актрисой Еленой Ксенофонтовой, которая давно профессионально наряжает главный символ Нового года. У них получилась роскошная елка. А 17 декабря у Кудрявцевой выдался свободный вечер, который она посвятила наследнице. Девушка отправилась на прогулку с ребенком. При этом она облачила Машу в меховую белую шапку и оранжевый пуховой комбинезон.

Пока Лера катала девочку на санках, малышка напевала главную новогоднюю песню про елочку. Большинство слов она произносила правильно и даже эмоционально жестикулировала. Многие поклонники восхитились наследницей звезды. Они отметили, что она не только необычайно красивая, но и артистичная.

«Маша — такое чудо», «Лера, она у тебя прекрасная», «Принцесса», «Такой пупс», «Как поет, Лазареву можно в подпевку отдать», «Девочка просто прирожденная звезда», «На санях, как царевна», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что в этот день дочку покатала на санках также Кристина Орбакайте, только не в Москве, а в Нью-Йорке, где прошла снежная буря.

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