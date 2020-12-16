«Конфета моя, помогает»: Лера Кудрявцева запечатлела, как дочка наряжает новогоднюю елку

Телеведущая воспользовалась услугами известной актрисы, которая профессионально декорирует главный символ Нового года. При этом маленькая Маша не смогла остаться в стороне.

Лера Кудрявцева любит проводить время дома с семьей. В свой загородный особняк она старается не пускать непрошенных гостей и журналистов. Даже Ксению Собчак девушка предпочла привезти в столичную квартиру, где жила раньше. При этом телеведущая не скрывает, что любит готовить, поэтому у нее в холодильнике всегда есть, чем поживиться. Также она свободное время посвящает дочке Марии, которой недавно исполнилось два года.

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16 декабря Лера тоже не смогла отдохнуть в домашней обстановке. Ранее она ездила на съемки фильма, вела «Песню года», а также участвовала в съемках телепередач. На этот раз ее тоже не было дома, поэтому елку наряжал ее муж. Он не стал звать декораторов, как это сделала Яну Рудковская и Ксения Бородина. Паре помогла оригинально украсить дерево Елена Ксенофонтова. Актриса уже давно увлекается тем, что наряжает елки к праздникам.

За процессом наблюдал муж телеведущей Игорь Макаров, а двухлетняя Маша помогала развешивать игрушки. Елка получилась очень необычной. На ее ветках были игрушки в виде медведей, тюленей, блестящие шары, также фигурки в виде сладостей и даже цветы.

«Конфета моя, помогает», — восхитилась Лера.

«Если честно у меня никогда не было такой красивой елки!!! Я обратилась к Леночке. За помощью в украшении, зная, что она фанатеет этим и занимается профессионально. В итоге все сама привезла, все украсила, придумала тему!!!! И теперь у нас елочка „Сладкий сон“ Двойная!!!! С одной стороны, арктическая тема, где живет Мишка, а с другой стороны — его сон, там сладости и все такое», — написала звезда.

Поклонники были очарованы красотой елки. «Действительно, очень красиво и уютно», «Самая красивая елка. Никогда такой не видела», «Самая сказочная елка, такой чудесной и красивой елки нет ни на одной площади больших городов», «Красота нереальная!», «Нет слов, любоваться можно бесконечно! С Новым годом!», «Очень эстетично!» — прокомментировали пост подписчики.

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